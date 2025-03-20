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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sosyal medyada provokatif paylaşım: 261 kişi belirlendi

        Provokatif paylaşım: 261 kişi belirlendi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmayla birlikte 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar sonrası, sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 261 kişi belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:39
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        Provokatif paylaşım: 261 kişi belirlendi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından sosyal medya paylaşımları hakkında başlatılan inceleme hakkında açıklama yaptı.

        Yerlikaya, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

        Yerlikaya, "Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların yüzde 66’sının isimli Hesap, yüzde 34’ünün bot hesap olduğu tespit edilmiştir" bilgisini verdi.

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