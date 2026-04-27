Son dakika: Putin: Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldım

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus lider Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi.

İran lideri Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını söyleyen Putin, Mücteba Hamaney'e sağlıkla en iyi dileklerini gönderdiğini belirtti.

Rusya'nın İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağını belirten Putin, "İran'la stratejik ortaklığımızı sürdüreceğiz" dedi.

İranlı Bakan Arakçi de Putin'e iyi dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.

