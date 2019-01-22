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Ünlü oyuncuya sanatçı dostlarının saygı gecesi düzenlediğini de duyuran Onur Akay, “Omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan değerli sanatçımız Recep Aktuğ, şu anda evden çıkamaz durumda ve yer alacağı projelere maalesef katılamıyor. Selçuk Ural ve Faruk Tınaz başta olmak üzere, sanatçı dostları Recep Aktuğ’a saygı gecesi düzenledi. Çok sayıda sanatçının katılacağı gece, 22 Ocak 2019 Salı bugün yapılacak. Aktuğ, doktorları izin vermediğinden geceye katılamayacak ama canlı olarak internet üzerinden bağlanacak. Değerli sanatçımıza destek olmak isteyenler için yapılacak gecenin bilgilerini, bugün Instagram adresimden paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.