Rize'de etiketsiz satılan 9 ton 750 kilogram gıda ürününe el konuldu
Rize'de internet üzerinden satış yapan bir işletmenin deposunda 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı gıda ele geçirildi. Etiketsiz ve tüketime uygun olmayan ürünlere el konulurken, işletmeye idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. El konulan ürünlerin imha edileceği, bazı ürünlerden ise analiz için numune alındığı açıklandı
Rize'de internet üzerinden satış yapan bir işletmenin deposundaki 9 ton 750 kilogram gıda ürününe el konuldu.
DEPOYA DENETİM YAPILDI
AA'daki habere göre; Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince usulsüz gıda satışı yaptığı tespit edilen bir depoya denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
TÜKETİME UYGUN OLMAYAN GIDAYA EL KONULDU
Denetimde, üzerinde etiket bulunmayan tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve zeytin olmak üzere 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı ve tüketime uygun olmayan gıdaya el konulduğu aktarıldı.
"ÜRÜNLER İMHA EDİLECEKTİR"
İşletmeye gerekli idari yaptırımların uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "El konulan ürünler mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Ayrıca işletmeden kavurma ve tereyağı ürünlerinden mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numune alınmıştır. Analiz sonuçlarının uygun olmaması halinde idari yaptırım uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.