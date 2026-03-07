Canlı
        Son dakika: Rize'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

        Rize'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

        Rize'de sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

        Rize'de sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altına alındı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Olay, İyidere ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi, İbni Sina Sokak'ta sabah 5.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Beyazıt (75) ve eşi F. Beyazat'ın (69) yaşadığı ikametten haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sobadan zehirlendikleri ön görülen şahıslar sağlık ekiplerinin müdahalesi ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Hüseyin Beyazıt burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi F. Beyazıt'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        5 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD / İsrail - İran savaşı 6. gününde: Taraflar karşılıklı saldırıları günler...
        #rize
        #Son dakika haberler
