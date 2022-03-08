Son dakika: Rusya başarısız mı oldu?

Rusya başarısız mı oldu? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiliz Kraliyet Donanması'nın kıdemli amirallerinden biri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "baskı altında başarısızlığa uğradığı", Ukrayna kuvvetlerinin Rus kuvvetlerini "yok ettiğini" söyledi.

İngiliz Kraliyet Donanması'nın kıdemli amirallerinden Tony Radakin, Ukrayna savaşında "inanılmaz derecede karmaşık" bir durumla karşı karşıya kalan Putin için durumun "iyi gitmediğini" vurguladı.

Putin, uluslararası alanda kınanırken, "özel askeri operasyonunu" sürdürme sözü verdi. Ukraynalı yetkililer ise şimdiye kadar 12 binden fazla Rus askerini öldürdüğünü, 290 tank, 46 uçak ve 999 zırhlı aracı imha etiğini öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'daki başarısının 'kaçınılmaz' olup olmadığı konusunda BBC'ye konuşan Tony Radakin, "Hayır. Sanırım iyi gitmeyen bir Rus işgali gördük." dedi.

Radakin, "Ayrıca Ukrayna'nın, hem silahlı kuvvetlerinin hem de halkının dikkate değer bir direnişini görüyoruz ve tüm dünyanın bir araya gelerek Rusya'ya baskı uyguladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"RUSYA ACI ÇEKİYOR"

Rusya'nın yaptırımlarla izole bir hale geldiğini belirten Radakin, "Rusya acı çekiyor, yaptırımlarla izole bir güç haline geliyor. On gün öncesine göre daha az güçlü. Rus kuvvetlerinin önde gelen unsurlarından bazılarını Ukrayna yok etti." dedi.

Hava sahasını kapatmanın bir yardımı olmayacağını savunan Radakin, kıdemli askeri yetkililere çağrıda bulunarak, etkili olmayacak operasyonlardan ve yanlış hesaplamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.