Oxford Üniversitesi St. Peters College'dan Donetsk'ten Ukraynalı bir akademisyen Dr. Vlad Mykhnenko, Associated Press'e Putin'in karakterine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mykhnenko, "Genç Putin'i kalabalıktan ayıran özel bir şey olmadığını söylüyor ancak KGB'nin güvenlik servisine katılması onu Moskova Belediye Başkanı için çalışacağı, Gorbaçov'la tanışması onu farklı çevrelere taşıdı." dedi.

Mykhnenko, "Putin, fakir bir işçi sınıfı ailesinden geliyor. Babası hakkında karanlık bilgilere sahibiz. O zamanlar St Petersburg'da, Leningrad'da büyüdüğünü biliyoruz. Belli ki herkese zorbalığa uğrayan bir çocuktu. Sovyet tarzı dövüş sanatları yapmaya bu yüzden gitti. Sonra üniversiteye katıldı. Hukuk okudu ve sonra KGB'ye alındı." ifadelerini kullandı.