Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılamada gösterdiği hız ve performans ile Rus heyetinin Türkiye'de yaptığı incelemeler alınan kararda etkili olduğu belirtiliyor...

BAKAN ERSOY VE SÖZCÜ KALIN TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir süredir üst düzey diplomasi yürütülüyor. Bu kapsamda geçen ay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya ve Almanya’da temaslarda bulunmuştu.

RUSYA'DAN HEYET GÖNDERMİŞLERDİ

Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti. Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.

AŞILAMADAKİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınla mücadelesinde dünya çapında gösterdiği aşılama performansı ve hızının Rusya'nın aldığı kararda etkili olduğu belirtildi.

BAKAN ERSOY: ÜLKEMİZE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" ifadelerine yer verdi...