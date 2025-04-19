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        Haberler Dünya Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes önerisi | Dış Haberler

        Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes önerisi

        Kremlin'den yapılan açıklamada "19-21 Nisan tarihlerinde tüm saldırıları durduracağız" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:26
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        Ukrayna'da Paskalya ateşkesi
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        Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'da temas hattındaki duruma ilişkin rapor aldı.

        Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.

        Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." dedi.

        Ukrayna tarafının da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını belirten Putin, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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