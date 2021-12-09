Rusya'dan yeni S-400 açıklaması 0:00 / 0:00

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 hava savunma sistemi partisi daha teslim etmeyi planladığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunan televizyon kanalı ANT1'e açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 sistemi daha sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, "Türk ortaklarımızla belirli bir anlayışımız var. Öyle umuyoruz, evet" dedi.

Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 hava savunma sistemi partisi daha teslim etmeyi planladığını söyledi.