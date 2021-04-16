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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınÇağın Hastalıklarıİftardan sonra aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'dan son dakika açıklama geldi
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Sağlık Bakanı Koca'dan aşı çağrısı: İftardan sonra da...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var" dedi.

İftardan sonra aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'dan son dakika açıklama geldi
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı çağrısı: İftardan sonra da...
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı konusunda vatandaşlara seslenerek, iftardan sonra da aşı olabileceklerini hatırlattı.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Bakan Koca, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar toplam 19 milyon 714 bin 143 aşı yapıldı.

Bu aşıların 11 milyon 957 bin 2'si birinci doz, 7 milyon 757 bin 141'i ise ikinci dozdan oluştu.

En çok aşı 3 milyon 128 bin 843 ile İstanbul'da yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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