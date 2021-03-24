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Son dakika... Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 762

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi, 146 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 762
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 13-19 MART 2012

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