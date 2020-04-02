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Ferdi Durdu'nun haberin göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etkin bir şekilde sürüyor. Virüsle mücadelenin ön saflarında ise, herkesin gönlünde taht kuran sağlık çalışanları bulunuyor. Büyük risk altında canları pahasına salgınla savaşan o sağlık çalışanlarından birinin çocukları da Türkiye'de evde kal mesajı geldi.

22 yıldır hemşire olarak görev yapan Seher Kiraz Erdal'ın çocukları Kemal Özalper İlkokulu’nda eğitim gören 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hem annelerine olan özlemlerini dile getirmek hem de sağlık çalışanlarına destek olunması için besteledikleri şarkılarını seslendirdiler. Tuna ve Mert, şarkılarıyla vatandaşları evde kalmaya davet ettiler.

Evdeki zamanlarını gitar çalarak değerlendirdiklerini ifade eden Tuna ve Mert, hem anneleri hem de sağlık görevlileri destek olup, vatandaşları uyardıkları şarkılarının sözleri şöyle: "Benim annem sağlıkçı, sizin için dışarda. Sizde yaşamak için evde kalın Türkiye. Hayat eve sığar, evde hayat var. Bizim için evde kal evde kal Türkiye."

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