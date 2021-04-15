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Son dakika haberler... Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası'ndan 10 ay hapis

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada cinsel istismar görüntüleriyle tepkilere neden olan ve 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi

Son dakika: Cinsel tacizle yargılanan sahte hocaya terör cezası! - Haberler
Sahte hocaya terör cezası!
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DHA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Burhan Dalğali katılmadı, avukatı hazır bulundu. Duruşmada tanık dinlendi.

DHA'nın haberine göre, fotoğrafı çekip paylaştığı hatırlatılan tanık Tuncer Dalğali, 100 kişilik bir iftar olduğunu belirterek, "Fotoğrafı çektik, paylaştık" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Dalğali'yi 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin 21 Haziran 2015'te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında "Terör örgütü üyeliğinden" dava açılan Tuncer Dalğali tarafından facebook hesabında "HDP İlçe binasında iftar" yazısıyla paylaşıldığı kaydedildi. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu, Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, örgütsel bayrakların bulunduğu ve Burhan Dalğali'nin masada elleri açık bir şekilde dua eder halde oturduğu belirtildi. İddianamede, sanık Burhan Dalğali'nin "Silahlı terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR SUÇUNDAN 7 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bir kadının çıplak vücuduna yazılar yazdığı iddia edilen Burhan Dalğali kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu görüntülerle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenilen Burhan Dalğali dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhan Dalğali çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dalğali hakkında "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheli Dalğali'nin Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralık'taki duruşmada bu suçtan tahliyesine karar verilmişti. Bu dava devam ediyor.

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