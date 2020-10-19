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Ölüm içkisine 63 kurban! 0:00 / 0:00

AA

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılan üretilerek satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

AA'da yer alan habere göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen hafta sahte içki içtiği iddiasıyla tedavi altına alınan Osman Ö. (62),1 hafta gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde de rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve sahte içkiden dolayı zehirlendiği değerlendirilen Ahmet G. (48) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. (68) hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde rahatsızlanan Selçuk B. (48) Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Selçuk B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 12 Ekim'de evinde rahatsızlanan ve sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan A, yoğun bakım servisinde 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 25, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 5, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.

HATAY'DA 2 BİN 390 LİTRE SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan çok sayıda kentte de operasyonlar devam ediyor. Son olarak Hatay'da polis ekiplerinin sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik yaptığı operasyonda, 2 bin 150 litresi fermente edilmiş, toplam 2 bin 390 litre sahte rakı ele geçirildi.