Saldırıda yaralandı, yakınları ambulansa saldırdı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Çekmeköy ilçesinde, iki kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan kişinin yakınları, geç kaldığı gerekçesiyle sağlık ekibine saldırmak istedi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa otomobiliyle gelen H.G. isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V ile bir süre konuştu. Ardından aracının camından C.V.'ye ateş etti. Saldırgan aracıyla uzaklaşırken ayağından yaralanan C.V., elindeki silahla kaçan otomobile doğru ateş etti.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.V.'nin yakınları olay yerine koştu. C.V.'nin yakınları geç kaldığını öne sürdükleri ambulansa saldırmak istedi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise öfkeli kalabalığı durdurmak için havaya ateş etti. Kurşunlardan bir kaçı sokak üzerinde bulunan medikal dükkanına isabet etti. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

'KEPENGİMDE İKİ TANE MERMİ DELİĞİ VAR'

Kurşunların isabet ettiği medikal dükkanının sahibi, "Dün gece bir komşum beni aradı. Kurşunlanma olayı olduğunu, dükkanıma mermi isabet ettiğini söyledi. Gelmemi söyledi, ben de apar topar geldim. Dükkanı açarak polislere merminin isabet ettiği yerleri gösterdim. Saat 03.00'e kadar buradaydık. Bütün ayrıntıları gündüz gözüyle görmüş olduk. Kepengimde de iki tane mermi deliği var. Allah'tan damperli cam olduğundan tuz buz olmamış" dedi.

'AMBULANS SOKAKLAR ÇOK DAR OLDUĞU İÇİN GİREMEDİ'

Mahalle sakini Burak Hancı ise, "Aralarında husumet olduğu için silah çekme sıkıntısı oldu. İki taraf da birbirlerine ateş ettiler. Bir tarafın yaralandığını duyduk. Sonra ambulans geldi ama sokaklar çok dar olduğu için ambulans giremedi. Burada bayağı kavga, bağırtı çığırtı oldu. Arka sokakta oturuyoruz duyduk her şeyi. Yaralının yakınları ambulansla saldırmak istedi. Neden geç geldin gibi. Polis de ambulansı korumak adına, havaya birkaç el ateş etti. Üzgünüz, burada olmayacak kötü olaylar" diye konuştu.