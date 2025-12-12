Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kavak ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, artçı-öncü yöntemini kullanan 3 araçta toplam 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA'daki habere göre olay; Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde peş peşe ilerleyen 2 otomobil ile 1 minibüsü takibe aldı.

3 ARAÇTAN 350 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP!

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında araçlar polis tarafından Kavak’ta durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 350 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüleri Y.U.Y., M.B. ve İ.B.A. polis tarafından gözaltına alındı.