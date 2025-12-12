Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Samsun'da 3 araçtan 100 binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da 3 araçtan 100 binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kavak ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, artçı-öncü yöntemini kullanan 3 araçta toplam 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:56
        3 araçtan 100 binlerce hap ele geçirildi
        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kavak ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, artçı-öncü yöntemini kullanan 3 araçta toplam 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İHA'daki habere göre olay; Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde peş peşe ilerleyen 2 otomobil ile 1 minibüsü takibe aldı.

        3 ARAÇTAN 350 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP!

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında araçlar polis tarafından Kavak’ta durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 350 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Araç sürücüleri Y.U.Y., M.B. ve İ.B.A. polis tarafından gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        #Samsun
