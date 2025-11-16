Samsun’un İlkadım ilçesinde dün gece arkadaşlar arasında arıza yapan ve çekici üzerindeki araçta meydana gelen şakalaşmanın sonu kötü bitti. Olayda ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un İlkadım ilçesinde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Gökhan Güney ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K.(23) ve Özcan A. (22) eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne gitti.

ARAÇ ARIZA YAPTI

Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Güney’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.