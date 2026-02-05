Habertürk
        Son dakika: Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu: 12 gözaltı

        Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu: 12 gözaltı

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda Samsun'da 12 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:43 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:43
        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda Samsun’da 12 kişi gözaltına alındı.

        78 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 6’sı Samsun Adliyesine sevk edildi.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından suçu önlemeye yönelik resen yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya platformunda birçok farklı grupta bir kişinin çocuk pornografisi içerikli materyallerin satışını yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine 02 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde 78 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Samsun genelinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Şüphelilerden polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltındaki 1 şüphelinin ise rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!

        Sakaryanın Erenler ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada kaldırıma fırlayan stepnenin çarptığı kişi yaralandı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
