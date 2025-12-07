Şanlıurfa'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet İkiyıldız (17) ile ağabeyi Memduh İkiyıldız (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Günbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet İkiyıldız’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

2 KARDEŞ AĞIR YARALANDI

Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.