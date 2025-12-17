Şanlıurfa'da feci kaza! 4'ü çocuk 8 yaralı
Şanlıurfa'da bir trafik kazası meydana geldi. Akçakale ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. İsmail A.'nın (46) kullandığı otomobil ile İsa Y.'nin (30) kullandığı otomobil çarpıştı.
4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 4’ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun solunda ilerleyen otomobilin sağ şeride geçmek istediği sırada, arkasından gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.