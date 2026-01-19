Habertürk
        Son dakika: Şanlıurfa'da feci trafik kazası... 2 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da feci trafik kazası... 2 kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. 1 TIR ile 2 otomobil karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:44
        Feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle 1 TIR ile 2 otomobil karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre kaza; Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birçok yolda buzlanma yaşandı.

        GİZLİ BUZLANMA KAZAYA SEBEP OLDU

        Gizli buzlanma beraberinde kazaları da getirdi. Viranşehir'de 1 TIR ile 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Ömer Alması ve Mehmet Ali Eşin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

        KONTROLLÜ ŞEKİLDE ULAŞIM SAĞLANDI

        Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

