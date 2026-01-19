Şanlıurfa'da feci trafik kazası... 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. 1 TIR ile 2 otomobil karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle 1 TIR ile 2 otomobil karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre kaza; Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birçok yolda buzlanma yaşandı.
GİZLİ BUZLANMA KAZAYA SEBEP OLDU
Gizli buzlanma beraberinde kazaları da getirdi. Viranşehir'de 1 TIR ile 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Ömer Alması ve Mehmet Ali Eşin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE ULAŞIM SAĞLANDI
Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.