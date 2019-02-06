Türkiye'nin büyük bir umutlarla beklediği 6 Şubat 2019 Şans Topu sonuçları açıklandı! Dün akşam Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat şubesinde noter huzurunda kazandıran numaralar çekildi. Her hafta çarşamba günü şans topu oynayan ve çıkan rakamları doğru tahmin eden kişiler büyük ikramiyenin de sahibi oluyor. Bu hafta 5+1 bilen Kütahya'nın Simav ilçesinden çıktı. İşte MPİ 6 Şubat 2019 Çarşamba şans topu sonuç sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 ŞUBAT: 17-23-11-15-3+6

Şans Topu'nun 932. hafta çekilişinde Ankara/ Çankaya, Malatya/ Battalgazi, Muğla/ Bodrum, Muğla/ Bodrum yaşayan 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken kişi başına 165.656,75 TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Şans Topu bilet sorgulamak için http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_sanstopu.php adresine tıklayabilirsiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 165.656,75 TL 5 bilen kişi sayısı : 33 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.008,35 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 291 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 228,15 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.315 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,70 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.819 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,60 TL 3 bilen kişi sayısı : 89.002 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 65.166 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,85 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 202.648 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU 30 OCAK 2019 SONUÇLARI: 2 - 9 - 11 - 19 - 31 + 11

Şans Topu sonuçlarına göre Kütahya Simav'dan 1 kişi 5+1 bilerek 648 bin 200 liralık ikramiyenin sahibi oldu.