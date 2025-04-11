İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki gösterilerde tutuklanan öğrencilerden 59'u daha tahliye edildi. Önceki gün 103 öğrenci tahliye edilmişti.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 59 tutuklu gencin daha tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ‘dosyada yapılan incelemede olay anına dair görüntülerin bulunmadığına’ dikkat çekti ve kamera görüntülerinin gönderilmesi için ilgili birime müzekkere yazılmasına hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

“CMK’nin 100’üncü maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi olușu ve kaçma șüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC.Anayasa’sının 36’ncı md. belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek 09.04.2025 tarihli tensip kararı uyarınca sanıkların öncelikle teşhise esas fotoğrafları alınmamışsa fotoğraflarının alınarak atılı suçtan ayrı ayrı tahliyelerine başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise derhal salıverilmeleri için bulundukları cezaevine yazı yazılmasına…”