Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Prof.Dr.Levent Kurnaz: Bu eylül çok daha sıcak olacak

        Türkiye'de eylül ayının önceki yıllardan daha sıcak geçmesi bekleniyor!

        Yaz mevsimini kasıp kavuran sıcaklık rekorlarının kırıldığı günlerden sonra bir çarpıcı açıklama daha geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl eylül ayının önceki yıllara göre normalin epey üzerinde sıcak geçeceğinin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüm dünya ile beraber Türkiye'yi de kasıp kavuran sıcaklıklarla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

        AA'da yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, eylül ayının da çok sıcak geçmesinin beklendiğini söyledi.

        Kurnaz şunları söyledi: "Bu sene eylül ayı epey normalin üstünde sıcak geçebilir, İstanbul'a baktığımızda eylül ayı sıcaklıkları 23-24 derece beklenir ancak biraz daha sıcak, 25-26 derecelerde bir eylül ayı geçireceğiz. El Nino'nun Türkiye'ye bir faydası yağış getirecek olması, geçen seneki kuraklığı yaşamayacağımızı umuyoruz.

        REKLAM

        Ayrıca bu sene gittikçe artan sayıda rekor sıcaklık ölçüyoruz, hangi günde olursak olalım, o günün sıcaklığı, tarihte ölçülen en yüksek sıcaklıklar. Bu seneden çok daha yüksek bir sıcaklığı 2024'te bekliyoruz, neredeyse her günü rekor bir sıcaklık olacak."

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor