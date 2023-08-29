Prof.Dr.Levent Kurnaz: Bu eylül çok daha sıcak olacak

Prof.Dr.Levent Kurnaz: Bu eylül çok daha sıcak olacak

Türkiye'de eylül ayının önceki yıllardan daha sıcak geçmesi bekleniyor! Yaz mevsimini kasıp kavuran sıcaklık rekorlarının kırıldığı günlerden sonra bir çarpıcı açıklama daha geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl eylül ayının önceki yıllara göre normalin epey üzerinde sıcak geçeceğinin beklendiğini bildirdi

Tüm dünya ile beraber Türkiye'yi de kasıp kavuran sıcaklıklarla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

AA'da yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, eylül ayının da çok sıcak geçmesinin beklendiğini söyledi.

Kurnaz şunları söyledi: "Bu sene eylül ayı epey normalin üstünde sıcak geçebilir, İstanbul'a baktığımızda eylül ayı sıcaklıkları 23-24 derece beklenir ancak biraz daha sıcak, 25-26 derecelerde bir eylül ayı geçireceğiz. El Nino'nun Türkiye'ye bir faydası yağış getirecek olması, geçen seneki kuraklığı yaşamayacağımızı umuyoruz. REKLAM

Ayrıca bu sene gittikçe artan sayıda rekor sıcaklık ölçüyoruz, hangi günde olursak olalım, o günün sıcaklığı, tarihte ölçülen en yüksek sıcaklıklar. Bu seneden çok daha yüksek bir sıcaklığı 2024'te bekliyoruz, neredeyse her günü rekor bir sıcaklık olacak." Fotoğraflar: İHA