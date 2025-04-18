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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Savcıya tehditte 1 tutuklama! | Son dakika haberleri

        Savcıya tehditte 1 tutuklama!

        İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:48
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        Savcıya tehditte 1 tutuklama!
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        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi tehdit eden şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in incelenen "WhatsApp" yazışmalarında Edirne'deki bir GSM firması yetkili bayisinde çalışan Z.K. isimli şüpheliye uygulama telefon numarası gönderip, sorgulama yaptırdığı belirlendi.

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        Yazışmalarda, daha önce İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan iş insanı şüpheli Gökhan Güler'in Zengin'den, savcı Y.E'nin yürüttüğü kripto para dolandırıcılığı soruşturması kapsamında tutuklu Yavuz Usta'nın tahliyesini talep ettiği, bu gerçekleşmeyince hakim ve savcılarına yurt dışından suikastçı getirtip vurduracağı yönünde mesaj attığı tespit edildi.

        Savcılığın talimatı üzerine yapılan operasyonda şüpheliler Z.K. ve Gökhan Güler gözaltına alındı. Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerin ikisi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüpheli Güler'in tutuklanmasına, Z.K'nin yurt dışına çıkış yasağı ve Cumhuriyet Savcısı Y.E'ye yaklaşmamasını da kapsayan adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A., bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

        Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildiği belirlenmişti.

        Avukat A.A. ile irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kaydedilmişti. Savcı Y.E'nin tehdit edilmesine ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin tutuklanması kararlaştırılmıştı.

        Soruşturma kapsamında Gökhan Güler'in tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya, salıverilen Z.K. ile haklarında adli kontrol tedbiri verilen şüphelilerin sayısı ise 8'e ulaştı. Toplam 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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