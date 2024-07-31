31 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı yayında açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün de devam etti. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte, 31 Temmuz 2024 Sayısal Loto sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

31 TEMMUZ 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

28 - 50 - 52 - 61 - 79 - 89

JOKER 18 + SÜPERSTAR 86

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SÜPERSTAR NEDİR?

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SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.