MPİ 6 Şubat 2019 Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesindeki merkez binasında noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçlarını binlerce vatandaş merak edşyor. Sayısal Loto çekilişinde 1'den 49'a kadar numaraları topların yer aldığı küreden 6 şanslı rakam belirleniyor ve 6 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyesi kazanıyor. En küçük ikramiye ise 3 bilenlere veriliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI: 8-16-35-2-13-5

Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşiyor. Bu akşam saat 21.45'te canlı yayında noter huzurunda sayısal loto sonuçları açıklanacak. www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekilişi takip edebilir ya da aynı zaman diliminde haber sitemizden de kontrol edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI- 2 ŞUBAT:5 - 6 - 17 - 21 - 27 - 41