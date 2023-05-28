Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu o kent merkezi bildi!

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürdü. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

EN YAKIN SONUÇ UŞAK MERKEZ'DEN GELDİ

81 il ve 973 ilçe merkezi arasından bu oy oranına en yakın sonuç ise Uşak merkezden geldi. Uşak'ın merkez ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 86 bin 37 oy ile oyların yüzde 51.8'ini alırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu oyların 79 bin 948'ini, yüzde 48.1'ini aldı.