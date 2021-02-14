Şehit annesini jandarma sevindirdi 0:00 / 0:00

DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan şehit annesi Ayşe Uzan'a, çalınan ve şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzusu ile 6 koyunu jandarma tarafından bulunarak, teslim edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, 2017 yılının Haziran ayında, askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine Ramazan'ın ismini verdi. Yazlık Mahallesi'ndeki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Uzan, çarşamba günü hayvanlara yemlerini ve sularını verip, evine döndü.

Saat 03.00 sıralarında Ayşe Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen Serkan İ., kardeşi Furkan İ. ve arkadaşı Serdal G., iple bağlı kapısını açıp, içeri girdi. Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun, şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Sabah uyandığında ağıla gelen Uzan, hayvanlarının olmadığını fark edince yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, jandarmaya durumu bildirdi.

ACILARINI DİNDİRMEK İÇİN ŞEHİT OĞLUNUN ADINI VERMİŞ

Şehit annesi Uzan, çalınan kuzuya, acılarını dindirmek için şehit oğlu Ramazan'ın adını verdiğini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri tespit etti. Serkan İ., kardeşi Furkan İ. ve cezaevinden arkadaşı Serdal G., Ereğli'de yakalandı. Koyunları taşıdıkları araç da Halkapınar ilçesinde ele geçirdi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KUZUSUNA SARILDI: DOLAŞTIN, GELDİN Mİ ANNEM?

Şehit oğlu Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzusunu ile 6 koyununu bulan jandarma ekipleri, dün akşam Ayşe Uzan'a teslim etti. Kuzusuna sarılan Uzan, "Dolaştın, geldin mi annem? Siz helalsiniz" diyerek öptü. Eksik olan koyunun da yerini belirleyen ekipler, Uzan'a teslim edeceklerini belirtti.

'BEN BİR OĞLAN KAYBETTİM, BİNLERCE ASKER VE POLİS ANNESİ OLDUM'

Jandarma ekiplerine teşekkür eden Ayşe Uzan, "Allah'ım sizlerden razı olsun. Sizler varsınız ben onurluyum, gururluyum. Siz benim arkamdasınız. Ben bir oğlan kaybettim. Binlerce asker, binlerce polis annesi oldum. Askerlerimizden Allah razı olsun. Askerlerimiz olduktan sonra benim sırtım yere gelmez. Birçok şehirden komutanlar aradı. Gururlu bir anne olduğumu anladım. Jandarmamız gece-gündüz çalıştılar, koyunlarımı buldular getirdiler. Allah jandarmamıza Hazreti Hamza'nın gücünü versin. Ramazan'ımın ismini verdiğim kuzuyu aldım kucağıma, kokladım. Ben bu jandarmaların hakkını ödeyebilir miyim? Bilemiyorum. Benim için seferber oldular" dedi.