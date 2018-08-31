Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.Batman 14. İUS Üs Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Güven'in (25) cenazesini, babası Yusuf Güven, annesi Saime Güven ve kız kardeşlerinin yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

AA'nın aktardığına göre; Cenazenin uçaktan indirilmesi sırasında şehidin bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi Saime Güven, "Seninle gurur duyuyorum oğlum. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim oğlum." dedi.Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Kıranköy Mezarlığı'ndaki Büyükşehir Belediyesine ait morga götürüldü.Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Güven'in cenazesinin, yarın Samsun Büyük Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenle Kıranköy'deki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.Bu arada aynı çatışmada şehit düşen ve askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın naaşı da memleketi Zonguldak'a gönderilmek üzerine Türk Yıldızları’na ait uçağa nakledildi.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM DUYGULANDIRDI

DHA'nın verdiği bilgiye göre; Şehit Recep Turan'ın sosyal medya hesabı instagram adresinden 6 Temmuz'da paylaştığı video görenleri duygulandırdı. Osman Öztunç'un 'Şehitler ölmez' türküsü eşliğindeki 7 saniyelik videoda otomobilinden inen Recep Turan'ın görüntüsü sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Görüntülerde otomobilinin bagajından Türk bayrağı açan Turan'ın ardından araçtan indiği görülüyor. Videonun altına yorum yapan birçok kişi şehit Recep Turan'a Allah'tan rahmet diledi.

Turan'ın ayrıca başka bir videoda da silahlarla yaptığı çalışma videosu da büyük beğeni topladı.

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