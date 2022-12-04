Selvi Kılıçdaroğlu koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, dün gerçekleştirilen İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Selvi hanım dün, sonrasında bir test yaptırdı. Kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı." dedi.

DHA'da yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun programda gözlerinin kapalı olduğu anlar görüntülere yansıdı.