İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Geçen yıl "Vergide Adalet" temasıyla 1 Mayıs programını Bursa'da düzenleyen TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ta İstanbul Kartal Meydanı'nda olacak.

TÜRK-İŞ, gelir vergisi başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşıyacak.

Geçen yıl 1 Mayıs'ı Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Kocaeli'de kutlayan HAK-İŞ, bu yıl ÇAYKUR işçileriyle dayanışmak için Rize'de kitlesel program düzenleyecek.

Programda işçilerin geçim koşulları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının da aralarında olduğu konular dile getirilecek.

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1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle ortak kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da İstanbul'da olacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs'ı Ankara'da ayrı meydanlarda kutlayacak. Memur-Sen Anıtpark'ta, Türkiye Kamu-Sen ise Kolej Meydanı'nda program düzenleyecek.

İSTANBUL'DAKİ İLK KUTLAMA 1912'DE YAPILDI

İşçilerin, günlük çalışma süresine karşı küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi farklı adlarla resmi olarak kutlanıyor.