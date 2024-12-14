Serdar Topraktepe 11'ini belirliyor

Beşiktaş, gözünü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi. Siyah beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin sahaya süreceği 11'de netleşmeye başladı.

Beşiktaş'ta, kalede Mert Günok olacak. Savunmanın sağında Svensson, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak. Stoper ikilisi Emirhan Topçu - Tayyip Talha Sanuç'dan oluşacak.

Siyah beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Gedson Fernandes, karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. Bu nedenle orta alanda Al-Musrati'nin yanında Salih Uçan şans bulacak. Bu iki oyuncunun önünde ise Rafa Silva olacak.