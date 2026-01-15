Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksi şoförünün camını kafa atarak kırdı | Son dakika haberleri

        Servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksi şoförünün camını kafa atarak kırdı

        Esenyurt'ta araç sürücüsü servis sürücüsü trafikte sinirlediği araç sürücüsünün camını kafa atarak kırdı. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:20 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:52
        Taksinin camını kafa atarak kırdı
        Esenyurt’ta araç sürücüsü servis sürücüsü trafikte sinirlediği araç sürücüsünün camını kafa atarak kırdı. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

        ARACIN CAMINI KAFA ATARAK KIRDI

        Esenyurt’ta N.D. isimli servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine sürücü N.D Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin çalışması üzerine yakalandı.

        PARA CEZASI KESİLDİ

        Sürücüye, karayolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak, Yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 2 bin 492 TL para cezası kesildi.

        POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

        Ayrıca araç sürücüsü N.D. hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

