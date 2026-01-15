Servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksi şoförünün camını kafa atarak kırdı
Esenyurt’ta araç sürücüsü servis sürücüsü trafikte sinirlediği araç sürücüsünün camını kafa atarak kırdı. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.
ARACIN CAMINI KAFA ATARAK KIRDI
Esenyurt’ta N.D. isimli servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine sürücü N.D Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin çalışması üzerine yakalandı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Sürücüye, karayolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak, Yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 2 bin 492 TL para cezası kesildi.
POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Ayrıca araç sürücüsü N.D. hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.