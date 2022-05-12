Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde attı! Akılalmaz savunma! 0:00 / 0:00

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur Sultan S., şiddet nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı sanık Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

YÜZÜNE KİMYASAL MADDE ATTI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadının yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek tehdit etti. Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü Sultan S.'nin yüzen kimyasal madde attı.

CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluşan mağdurun şikayeti üzerine Bolat tutuklandı.

4 FARKLI SUÇTAN CEZA İSTENİYOR

Soner Bolat'ın, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 4 farklı suçtan 21 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması isteniyor.

SAVUNMA İÇİN SANIĞA SÖZ VERİLDİ

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Soner Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

BÜTÜN KADINLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Böyle bir suçtan dolayı mahkemeye çıktığı için pişman olduğunu belirten Bolat, Sultan S. başta olmak üzere bütün kadınlardan özür dilediğini söyledi.

"MERMİ VERDİM AMA TEHDİT ETMEDİM"

Mağdur ile aynı sokakta oturduklarını, uzun süreli ilişkilerinin ardından ayrıldıklarını anlatan Bolat, "Burada olmaktan gerçekten pişmanım ama iddia edildiği gibi o gün yolunu kesmedim, konuşmak için yanına gittim. Eline mermi verdiğim doğrudur ama tehdit etmedim. 'Al bu mermiyi diğer hediyelerin yanına koy, kocana gösterirsin' dedim" ifadelerini kullandı.

"YÜZÜNE YAĞ ÇÖZÜCÜ ATTIM"

İddianamede yer verildiği gibi mağduru taciz etmediğini, yüzüne de kezzap atmadığını iddia eden Bolat, "Yüzüne attığım söylenen şey motosikletimi temizlemek için kullandığım yağ çözücüdür. Yüzüne değil, yere fırlattım, bu esnada benim de yüzüme geldi. Kendi acımı unutup, onun yüzünü yıkadım ve 'Sana bir şey olmasın' diye sarılıp öptüm" diye konuştu.

YARALARLA İLGİLİ RAPOR İSTENECEK

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mağdurun yüzündeki yara izinin sabit kalıp kalmayacağının tespiti için adli tıp kurumundan rapor alınmasını kararlaştırarak sanık Bolat'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.