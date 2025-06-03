İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB ve ilçe belediyelerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen 4 ayrı soruşturmada aralarında CHP PM Üyesi Baki Aydöner, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

1 kişi emniyetten serbest kalırken, 1 kişi de tutuklandı. Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 kişi de savcılığa sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Ocak ayında tutuklandığı soruşturma kapsamında “örgüt lideri” olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade vermişti. Aktaş ifadesinde, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin' in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü. Bu kapsamda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirten Tekin’e Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi soruldu.

AKTAŞ: 1 MİLYON DOLAR ANKARA’DA TESLİM EDİLDİ

Aktaş’ın “19 Temmuz 2024’te Ankara’da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesi’nden bana, kardeşlerime ve akrabalarıma ait hak ediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar talep ettiler. Paranın çekilme saatine dikkat edildiğinde görüleceği üzere, parayı almadan hak ediş ödemesini yapmayacaklarını söylediler. Aynı gün Ankara’dan 3 farklı şubeden toplam 1 milyon dolar çekilerek Celal Tekin’e Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi’nin yakınında teslim edildi. Aynı gün 75 milyon TL hak ediş ödemesi gerçekleştirildi. Celal Tekin’e teslim edilen 1 milyon dolar Burhanettin Bulut ile arasında paylaşılmıştır.” şeklindeki ifadesi okunarak soruldu.

OYA TEKİN: DUYMADIM, GÖRMEDİM, BİLMİYORUM

Oya Tekin cevap olarak, Aziz İhsan Aktaş ile 1 kez görüştüğünü, belediyeden alacakları nedeniyle tanışıklığı olduğunu belirterek, “Celal Tekin ve Burhanettin Bulut arasında herhangi bir ticari ilişki yoktur, sadece partiden tanışıklık vardır. Aynı anda Ankara ilinde olup olmadıklarını takip etmem mümkün değildir, benim bildiğim kadarıyla Ankara ilinde eşimin herhangi bir şekilde usulsüz bir para transferi ile ilgili bilgim yoktur, duymadım ve görmedim ve bilmiyorum. Eşim de bana bunun ile ilgili bir bilgi vermedi. Aziz İhsan Aktaş ben ve ailem ile husumetlidir. Bu husumetin nedeni geçmiş dönemden belediyeden alacaklarının olması ve bu alacakları alma nedeniyle sürekli hırçınca tehditlerde bulunarak çöpleri toplamaması ile ilgilidir. Dolayısıyla şahıs benim ve eşimin aleyhinde beyanda bulunmuş olabilir, eşim Celal Tekin de bana yapılan bu aramalar ve tehditlerden kaygılanmaktaydı. Şahıs belediyeye gidip gelmeler, adamlarını göndermeler ile sürekli belediyemizi rahatsız etmekteydi. Para ödemesini istemekteydi. Seyhan şiddet oranı çok yüksek bir ilçedir, bu tür tehditler ile ilgili sayın valimiz ve sayın kaymakamımız ile defaten görüşme yaptım. Bu tür alacaklı tehditleri ile sürekli karşılaşmaktayız. Borçlarımızı halen ödeyebilmiş durumda değiliz. Hali hazırda bahse konu şirkete belediyenin 500 milyon borcu bulunmaktadır. Hatırladığım kadarıyla 2024 temmuz ayı vergi ayıdır ve emlak vergilerinin tahsil edildiği ay olması nedeniyle bu ay ve sonrasında belediyeden hakkediş ödemesi bu firmaya yapılmaya kısmi olarak devam etmiştir” dedi.