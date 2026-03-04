Canlı
        SON DAKİKA: Seyhan'da can pazarı! O anlar kamerada | Adana'da korkunç olay | Son dakika haberleri

        Seyhan'da can pazarı! O anlar kamerada...

        Adana'da, tarihi Taşköprü yakınında nehre balon dizmek için kayıkla açılan iki kişi akıntıya kapıldı. Can pazarının yaşandığı Seyhan Nehri'nde kadın ve erkek el ele tutuşarak yardım bekledi. Sualtı polisi ve itfaiye eri kadın ve erkeği sırtına alarak kurtardı

        Giriş: 04.03.2026 - 09:52
        Seyhan'da can pazarı! O anlar kamerada...
        Adana'da, Seyhan Nehri Taşköprü yakınında, balon dizmek isteyen Şahin A. ve Kader K., kayıkla nehre açıldı. Bir süre sonra akıntının şiddetiyle Şahin A. ve Kader K., kayıkla sürüklenmeye başladı.

        EL ELE TUTUŞUP YARDIM BEKLEDİLER

        İHA'daki habere göre Taşköprü ayağına yakın kayalara çarpan kayık orada kaldı. Şahin A. ve Kader K., korku içerisinde el ele tutuşup yardım bekledi.

        İTFAİYE VE SUALTI POLİSİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri ve itfaiye ekipleri ikiliyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARTILDILAR

        Sualtı polisi Kader K.'yı, itfaiye eri ise Şahin A.'yı sırtına alarak kayıktan köprünün ayaklarına getirdi.

        İkili daha sonra vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı.

