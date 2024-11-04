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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Seyrantepe'de feci kaza! Karşı şeride geçti! 2 ölü, 4 yaralı

        Seyrantepe'de feci kaza! Karşı şeride geçti! 2 ölü, 4 yaralı

        Seyrantepe TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 08:18 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:18
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        Karşı şeride geçti! 2 ölü, 4 yaralı
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        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde dün saat 16.30 sularında, Edirne istikametinde seyreden araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Bu sırada aynı yönden gelen iki otomobil de kazaya karıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, şarküteri ürünleri taşıyan araçtaki sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Diğer araçlarda bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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