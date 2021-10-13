Şilan'ı kaçıran zorbaya istenen ceza belli oldu! 0:00 / 0:00

İHA

İlçede 7 Eylül günü saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda Mithat Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek kaçırmıştı.

İHA'nın haberine göre, Şilan Topal’ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda, Mithat Topal ve ona yardım ettiği öne sürülen Rahim Maral’ı gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mithat Topal tutuklanmış, Rahim Maral ise serbest bırakılmıştı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal’a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Yıldız’ı da gözaltına almış ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

3 ŞÜPHELİNİN 14 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mithat Topal, Rahim Maral ve Maksut Yıldız’ın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameyi inceleyen mahkeme, Şişli’de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa’da sona erdiği belirterek, davayı yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde, Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.