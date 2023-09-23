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        Haberler Gündem Trafik Son dakika haberi: Silivri TEM Otoyolu'nda bir araç ters yönde gitti!

        Silivri'de bir araç ters yönde gitti

        İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda bir araç kilometrelerce ters yönde ilerledi. Olay diğer sürücülerin araç kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:57
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        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
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        İstanbul'un Silivri ilçesinde TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kilometrelerce ters yönde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerin araç kamerasıyla kaydedildi.

        TEM Otoyolu Silivri mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, Edirne istikametinde kilometrelerce ters yönde ilerledi.

        Trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki sürücü bir anda aynı istikametten ters ilerleyen sürücüyü görünce "İnanılır gibi değil" diyerek tepki gösterdi.

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        #trafik
        #Silivri
        #son dakika haberi
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