Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yassıeynihan köyünde, dağa odun kesmeye giden 67 yaşındaki Halil Efe, dağlık alanda ölü bulundu.

DAĞA GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK EVİNDEN AYRILDI

İHA'nın haberine göre, Yassıeynihan köyünde ikamet eden Halil Efe, odun kesmek amacıyla dağa gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları ve köy sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda Halil Efe'nin cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Efe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi incelemeye alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.