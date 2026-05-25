        Son dakika: Şırnak haberleri: 19 yaşındaydı... Isınma hareketi yaparken dili boğazına kaçan genç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        19 yaşındaydı... Isınma hareketi yaparken dili boğazına kaçan genç hayatını kaybetti

        Şırnak'ta spor salonuna arkadaşlarıyla voleybol oynamak için gelen 19 yaşındaki Ömer Faruk Anık, ısınma hareketleri sırasında fenalaşarak dili boğazına kaçtı. Hastaneye kaldırılan Anık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 13:30
        19 yaşında hayatını kaybetti

        Şırnak'ta 19 yaşındaki genç, voleybol oynamak için geldiği spor salonunda ısınma hareketleri yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

        DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

        İHA'daki habere göre olay; Fatih Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla voleybol oynamak için salona gelen Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada dili boğazına kaçınca bir anda yere yığıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu fark eden çevredeki öğrenciler ve öğretmenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ömer Faruk Anık hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

        Genç yaşta hayatını kaybeden Anık'ın vefat haberi ailesi, yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğarken, cenazesi Balveren Belde Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

