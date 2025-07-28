Şırnak'ta kayalık bölgede yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Bakan Yerlikaya: Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden bir askerin şehit düştüğünü duyurdu:
"Milletimizin başı sağ olsun.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âli olsun."