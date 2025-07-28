Şırnak'ta kayalık bölgede yaralanan uzman çavuş şehit oldu Bakan Yerlikaya: Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Habertürk Giriş: 28.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:17 facebook

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