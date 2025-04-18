TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in genel durumunun aynı olduğu belirtildi.

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Florance Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in, yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesi dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.