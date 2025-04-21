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        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil, yüksek risk sürüyor" denildi. Açıklamada ayrıca, "Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Hastane Başhekimi Prof.Dr. Çavlan Çiftçi de yaptığı açıklamada, "Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. Belirgin bir fark var. Şu an hastamızın durumu stabil ve tansiyonu iyi. Hastamızın şuuru halen kapalı. Nörolojik değerlendirmelere halen devam edilmektedir. Nörolojik açıdan bakıldığında hastamız bizleri ciddi endişelendiriyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:19
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        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey' e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük.

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        İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.

        Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz. "

        "NÖROLOJİK OLARAK ENDİŞELENDİRİYOR"

        Hastane Başhekimi Prof.Dr. Çavlan Çiftçi de yaptığı açıklamada, "Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. Belirgin bir fark var. Şu an hastamızın durumu stabil ve tansiyonu iyi. Hastamızın şuuru halen kapalı. Nörolojik değerlendirmelere halen devam edilmektedir. Nörolojik açıdan bakıldığında hastamız bizleri ciddi endişelendiriyor. Uyutma süremizle ilgili ECMO'da kalabilme süresi 10 gün de olabilir 40 gün de olabilir. " dedi.

        "KALP, HALA GÜÇSÜZ"

        Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş da, "Kalbin sağ kısmının kasılmaya başlaması iyi haber. Bu, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hala daha kalp güçsüz. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Süreç beklendiği gibi ilerliyor. Birçok parametre var. Ama kalp açısından söylemek gerekirse iyiye gidiyoruz. Nörolojik durumu da hakikaten belirsizliğini koruyor. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Net olarak bir şey söylemek mümkün değil. İlk planda şartları zorlayıp bir görüntüleme yapmayı istiyoruz. Size bir süre vermemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

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