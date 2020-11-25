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Son dakika haberler... 4 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü!

İstanbul Şişli’de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede dumanların sardığı binadakiler son anda kendilerini dışarı atarken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Son dakika: Şişli'de yangın paniği! - Haberler
İHA

Yangın 4 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken yükselen dumanlar binayı sardı.

İHA'nın haberine göre, binada oturan vatandaşlar son anda kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında bazı vatandaşların dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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