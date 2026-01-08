Habertürk
        Son dakika: Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Siyasi tarihimizin en büyük yalanı | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Siyasi tarihimizin en büyük yalanı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 13:39 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:42
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine tepki gösterdi.

        Çelik şu ifadeleri kullandı:

        "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor.

        Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor.

        Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.

        Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.

        Türkiye’de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur.

        Özgür Özel’in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok.

        Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır.

        Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

        Ehliyet sınavından 7'inci kez kalan genç ortalığı birbirine kattı; o anlar kamerada

        İstanbul Avcılar'da bir genç, 7'inci kez girdiği direksiyon sınavındanda kalınca ortalığı birbirine kattı. Park yaptığı sırada çizgiye değmediği halde bırakıldığını iddia eden Emirhan Demir, yakınlarıyla birlikte eğitmen ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA) 

