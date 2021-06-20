Siyasilerden Babalar Günü mesajları 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bugün Babalar Günü... Her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan babalar gününü siyasiler de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kutladı.

İşte o mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021

Mustafa Şentop: Mustafa Şentop: Babalar gününü kutluyorum. İnsan kaç yaşında olursa olsun, babasının kaybı, yeri hiçbir zaman dolmayacak bir kayıptır. Babama ve aramızdan ayrılmış olan bütün babalara Allah'tan rahmet diliyorum.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 20, 2021

Kemal Kılıçdaroğlu: Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, #BabalarGünü'nü kutluyorum.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 20, 2021

MHP: Vefakar tüm babaların, #BabalarGünü Kutlu Olsun...

Temel Karamollaoğlu: Tüm babaların, Babalar Günü’nü kutluyor; her babanın, hayal ettiği hayatı ailesine sunabilmesini diliyorum.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) June 20, 2021

Ali Babacan: Babam ailemizin çınarı. Hep gölgesinde buluştuk. Allah başımızdan eksik etmesin. #BabalarGünü kutlu olsun.

— Ali Babacan (@alibabacan) June 20, 2021

Ömer Çelik: Babalar günü kutlu olsun. Allah herkese sağlık versin. Rahmete kavuşanların mekanı cennet olsun. #Babalargünü

— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 20, 2021

Mansur Yavaş: Rahmetli babam ile siyah beyaz bir karemiz. Babanız ile nice renkli anlarınız olsun... Ebediyete intikal edenler başta olmak üzere tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 20, 2021

Binali Yıldırım: Geleceğimiz, umudumuz olan evlatlarımızın yetiştirilmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu olsun.

— Binali Yıldırım (@BY) June 20, 2021

Özgür Özel: Hem insanca bir yaşam sürebilecekleri, hem de evlatlarının hayallerine kavuştuklarını görebilecekleri özgür ve adil bir geleceğin kurulacağına duyduğum inançla tüm babaların #BabalarGünü'nü kutluyorum.