        ACI HABER! Soba gazı faciası! 3 can aldı - Son dakika Nevşehir haberi

        Soba gazı faciası! 3 can aldı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 10:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:51
        Soba gazı faciası! 3 can aldı
        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

